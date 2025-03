Índices da China recuam para mínimas de quase um mês com tarifas em foco

O setor de bens de consumo básicos caiu 1,2% e o índice imobiliário perdeu 2%, liderando os declínios na China.

O índice bancário do CSI subiu 0,3%, com as ações dos grandes bancos estatais da China avançando.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,31%, atingindo seu menor nível desde 4 de março, enquanto o índice de tecnologia do Hang Seng caiu mais de 2%, para o menor nível em um mês e meio.

Trump deve anunciar um grande plano tarifário visando todos os países na quarta-feira, além do aumento de tarifas sobre todos os produtos da China, disse ele no fim de semana.

A China está enfrentando "um teste de estresse", já que os mercados agora esperam que Trump anuncie mais taxas recíprocas em 2 de abril, disseram analistas do Citi em nota aos clientes nesta segunda-feira.

Ainda assim, o índice Hang Seng avançou 15,3% até agora neste trimestre, impulsionado pelo otimismo em torno da indústria de inteligência artificial da China após o avanço da DeepSeek, classificando-se como o de melhor desempenho nos mercados globais.