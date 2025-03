Marisa tem 1º lucro trimestral desde 2021 com melhora operacional e efeito tributário

DE GARCIA PARA ACIONISTAS, UMA NOVA MARISA

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, a receita líquida no quarto trimestre cresceu 13% ano a ano, para R$468,4 milhões, com expansão de 19% nas vendas mesmas lojas. Na base trimestral, a receita aumentou quase 34%. As despesas com vendas, gerais e administrativas, caíram 23% ano a ano, com um declínio de quase 42% nas despesas gerais e administrativas.

A margem bruta da companhia no período de outubro a dezembro caiu 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023, para 53%, reflexo do aumento dos custos das vendas de mercadorias e dos serviços financeiros (+21%). Em relação ao trimestre imediatamente anterior, contudo, houve uma melhora de 7 pontos nessa linha do balanço.

"Houve um reposicionamento de todo do negócio. Eu pressionei um pouco mais as margens quando eu entrei, porque eu tinha um posicionamento de produto e preço, uma cadeia de fornecimento, e quando eu comecei a trazer para um posicionamento mais adequado, naturalmente, eu tinha já o estoque dentro de casa e eu precisava ajustar", explicou Garcia.

"Para 2025, as margens estão estabilizadas", afirmou, acrescentando que, em relação a 2024, devem ser melhores.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado (pós-IFRS16) totalizou R$120,2 milhões no quarto trimestre, revertendo o resultado negativo de R$55,3 milhões um ano antes. A margem nessa métrica ficou em 26%.