Petrobras e BNDES fazem parceria para comprar créditos de carbono na Amazônia

Por Fabio Teixeira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fizeram uma parceria para criar um programa para financiar iniciativas de restauração florestal na região amazônica, informaram ambos nesta segunda-feira.

No âmbito do programa ProFloresta+, a Petrobras fará leilões para comprar créditos de carbono de projetos de restauração. Os vencedores poderão pegar empréstimos a juros baixos do BNDES para desenvolver os projetos.