Petrobras espera conseguir licença pré-operacional para Foz do Amazonas em abril, diz CEO

Chamado de ProFloresta+, o programa vai promover a restauração de até 50 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia, capturando cerca de 15 milhões de toneladas de carbono, segundo nota da Petrobras.

A executiva disse que as compras de crédito de carbono pela Petrobras podem chegar a R$1,5 bilhão no âmbito do programa.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira)