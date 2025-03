Petrobras lança concorrência de plataforma para revitalizar campo de Albacora

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras lançou nesta segunda-feira licitação para a contratação de plataforma do tipo FPSO para o projeto de revitalização do campo de Albacora, na Bacia de Campos, no norte fluminense, segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A abertura das propostas está prevista para 1º de outubro, conforme a publicação.