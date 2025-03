Recessão não está no horizonte a despeito de preocupações com tarifas, diz Georgieva

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tarifas de importação abrangentes está criando grande incerteza e prejudicando a confiança, mas não é provável que desencadeie uma recessão no curto prazo, disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, nesta segunda-feira.

"O que vemos nos indicadores de alta frequência está de fato indicando que a confiança do consumidor e a confiança do investidor estão enfraquecendo um pouco, e sabemos que isso se traduz em um impacto sobre as perspectivas de crescimento", disse Georgieva em uma entrevista ao Reuters NEXT Newsmaker.