STOXX 600 atinge mínima de dois meses com preocupações por tarifas de Trump

Os investidores estão se preparando para tarifas recíprocas a serem anunciadas pelos EUA em 2 de abril, depois que Trump já impôs tarifas sobre alumínio, aço e automóveis, além de aumentar as tarifas sobre todos os produtos da China.

O cenário de tarifas agressivas levou o Goldman Sachs a reduzir sua previsão para o PIB dos EUA e da zona do euro e a acrescentar um corte adicional de 0,25 ponto percentual em suas previsões para o Federal Reserve e o Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira.

"Obviamente, ele adotou um tom mais forte e mais severo do que estava pretendendo na semana passada. Qualquer otimismo de que ele adotaria uma abordagem um pouco mais suave parece ter sido completamente eliminado", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

A provável implementação das tarifas em 2 de abril deve marcar o início de uma marcha rumo à independência da Europa, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde.

O STOXX 600 deve encerrar o primeiro trimestre com um ganho de 5,6%, superando amplamente a queda de 5,1% do S&P 500, ajudado pelo impulso fiscal na Alemanha e pelas perspectivas de desaceleração do crescimento dos EUA devido ao impacto tarifário.

A maioria dos principais setores europeus era negociada em baixa, com exceção de um aumento de 0,6% no setor de serviços públicos.