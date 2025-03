Tarifas de Trump sobre automóveis ameaçam novo choque nos preços de oferta

As tarifas podem elevar o índice de preços PCE, excluindo alimentos e energia, em 0,3 ponto percentual até o final do ano, para 3,1%, mais distante da meta do Fed de 2%, disse Feroli.

"O aperto resultante sobre o poder de compra real do consumidor pesará ainda mais sobre os gastos reais do consumidor" e, juntamente com a erosão da confiança empresarial, fará com que a produção econômica caia 0,2 ponto percentual, para 1,3%.

DESFAZENDO A INTEGRAÇÃO

Os novos dados do PCE para fevereiro, divulgados na sexta-feira, mostraram que o núcleo do índice subiu 2,8%, contra 2,7% em janeiro, marcando mais um mês sem progresso em direção à meta de inflação de 2% do Fed.

As autoridades de Trump dizem que estão planejando o retorno do domínio da manufatura e do emprego nos EUA, esperando que a produção aumente rapidamente. Os riscos também podem aumentar rapidamente e serem sentidos com mais intensidade entre as famílias de classe média, que Trump prometeu durante a campanha proteger do aumento dos preços.

Nesse caso, ele está tentando reverter, com o uso de sua caneta, décadas de tendência à integração internacional da indústria automobilística, com fábricas japonesas e alemãs espalhadas pelo sudeste dos EUA, peças em grande parte fabricadas no exterior e o pacto comercial entre México, EUA e Canadá permitindo que diferentes peças de veículos sejam montadas em lugares diferentes.