Tarifas provocam temores de recessão e S&P 500 e Nasdaq atingem mínimas de mais de 6 meses

Por Sruthi Shankar e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram mínimas de mais de seis meses nesta segunda-feira, com os investidores se afastando de ativos de risco devido a preocupações com o anúncio futuro de planos tarifários abrangentes por parte do governo dos Estados Unidos.

As ações globais caíam, os preços do ouro atingiram novos picos e os títulos do governo dos EUA subiam depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que as tarifas recíprocas que ele deve anunciar esta semana incluirão todos os países.