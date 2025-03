Tesla deve mostrar queda de vendas com concorrência mais acirrada e reação a Musk

Os analistas do Deutsche Bank esperam que entre 340 mil e 350 mil Teslas tenham sido vendidos no trimestre.

Dados de associações automotivas e estimativas de analistas mostraram quedas acentuadas nas vendas da Tesla nos dois primeiros meses do ano nos EUA, Europa e China.

Além do mal-estar com a economia, que reduziu o apetite das pessoas por compras de alto valor, a demanda por carros da Tesla também foi afetada, pois alguns clientes em potencial esperaram por uma versão atualizada do Model Y, o mais vendido da companhia.

A Tesla começou a vender o Model Y atualizado, que agora vem com luzes dianteiras e traseiras de largura total, uma tela sensível ao toque no banco traseiro e interiores aprimorados, no final do mês passado na China e este mês nos EUA e na Europa.

A Tesla disse anteriormente que lançaria um modelo mais econômico com base nas plataformas existentes este ano, mas não forneceu detalhes.

A demanda pela picape Cybertruck, que foi lançada no final de 2023 após vários atrasos, também foi baixa, com seu design trapezoidal e o preço mais alto do que o prometido mantendo os compradores afastados. Preocupações com a qualidade da picape têm atormentado o montadora, e a Tesla fez um recall de quase todos os Cybertrucks nos EUA este mês para consertar um problema em que um painel externo da carroceria pode se soltar durante a condução do veículo.