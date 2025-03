Trump diz que tarifas recíprocas atingirão todos os países

Por Andrea Shalal

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que as tarifas recíprocas que ele deve anunciar esta semana incluirão todos os países, não apenas um grupo menor de 10 a 15 países.

Trump prometeu revelar um enorme plano tarifário na quarta-feira, que ele apelidou de "Dia da Libertação". Ele já impôs tarifas sobre alumínio, aço e automóveis, além de taxas maiores sobre todos os produtos da China.