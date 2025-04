Ações europeias recuperam terreno enquanto mercados se preparam para prazo final de tarifas dos EUA

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,07%, a 539,64 pontos, recuperando-se das perdas do dia anterior, uma vez que os temores de que uma escalada da guerra comercial cause desaceleração econômica global provocaram uma fuga de ativos mais arriscados.

A maioria das bolsas regionais subiu mais de 1%.

Espera-se que a Casa Branca anuncie na quarta-feira uma nova rodada de taxas recíprocas, com notícias de que assessores elaboraram planos para implementar tarifas de 20% sobre a maioria dos produtos importados para os EUA, a mais recente escalada na guerra comercial que tem agitado os mercados.

David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, disse que os mercados estavam com dificuldades para prever os resultados após "tantas declarações contraditórias".

As ações europeias mantiveram-se firmes no primeiro trimestre do ano, conforme o histórico pacote fiscal da Alemanha e as perspectivas de desaceleração do crescimento econômico dos EUA atraíram investidores para a região.

Entretanto, o índice de referência encerrou março com perdas e caiu 4,5% em relação ao pico registrado no mês passado, com a diminuição das esperanças de que os impostos dos EUA sejam mais direcionados.