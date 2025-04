Airbus entrega cerca de 70 jatos em março, dizem fontes

PARIS (Reuters) - A Airbus entregou cerca de 70 aviões em março, disseram fontes do setor nesta terça-feira, um aumento de cerca de 11% em relação a março do ano passado, mas ainda deixando o grupo europeu com um caminho íngreme até sua meta para 2025.

A maior fabricante de aeronaves do mundo se recusou a comentar antes de um relatório de progresso mensal que será publicado na próxima semana.

Se confirmado, o nível estimado de março elevaria o total de entregas da Airbus no primeiro trimestre para cerca de 135 aeronaves, abaixo das 142 entregues no mesmo período do ano passado.