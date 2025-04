BCE deve cortar juros em abril se dados confirmarem cenário de inflação, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve cortar as taxas de juros em abril se a inflação continuar em linha com sua projeção e mais afrouxamento vai manter o aumento dos preços no caminho certo, disse o chefe do banco central da Finlândia, Olli Rehn, ao Politico em uma entrevista nesta terça-feira.

"Se os dados confirmarem o cenário base e indicarem que, para atingirmos nossa meta de inflação simétrica de 2% no médio prazo, a reação correta da política monetária deve ser cortar em abril, devemos de fato fazer isso", disse Rehn. "Mas se os dados indicarem algo mais, então faremos uma pausa".

Dados publicados na terça-feira mostraram que a inflação desacelerou como esperado no mês passado e a alta dos preços subjacente também arrefeceu devido a uma grande desaceleração no aumento dos preços de serviços.