Brasil faz primeira importação de gás natural da Argentina via Bolívia

A chegada do gás de Vaca Muerta ao Brasil é uma vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca o fornecimento de gás mais barato para a indústria do país.

Se as exportações perdurarem, elas também representarão um triunfo para a Argentina, cuja produção de gás está crescendo sob as políticas favoráveis ​​ao mercado do presidente Javier Milei, abrindo uma nova fonte de receita para o país, que até recentemente tinha um déficit em sua balança comercial de energia.

A empresa estatal de energia da Bolívia YPFB não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar sobre as novas exportações por meio de gasodutos bolivianos.

(Por Fabio Teixeira, no Rio de Janeiro, Eliana Raszewski, em Buenos Aires, e Leticia Fucuchima, em São Paulo)