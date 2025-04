BRB diz que escolheu apenas ativos estratégicos do Master e que valor do negócio pode mudar

As ações do BRB quase dobraram de valor com a notícia do acordo. No entanto, a falta de aprovação regulatória prévia levantou questões sobre o futuro dos ativos remanescentes do Banco Master.

O Master vinha adotando uma estratégia agressiva de crescimento financiada com certificados de depósito de alto rendimento e forte alocação de capital em precatórios, que são ordens de pagamento emitidas pelo Judiciário para quitar dívidas de entes públicos.

Costa disse que o BRB selecionou apenas ativos alinhados com sua atual estratégia de expansão de negócios e base de clientes, excluindo precatórios, direitos creditórios sobre processos judiciais e fundos de investimento contendo ações de empresas, sem conexão com seus planos.

Essa decisão deixou cerca de R$23 bilhões em ativos fora do acordo com o Master, que estava em negociação desde janeiro, disse ele.

"Esta foi uma das condições do nosso contrato", afirmou Costa em entrevista por telefone.

O BTG Pactual demonstrou interesse em alguns dos ativos do Banco Master que o BRB recusou, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Em comunicado ao mercado nesta terça-feira , o BTG disse que "sempre analisa oportunidades de consolidação no mercado financeiro que possam trazer valor aos seus acionistas e tenham o suporte do reguladores".