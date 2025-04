Canais de transmissão da política monetária têm menor fluidez no Brasil, diz Galípolo

"Isso sugere que talvez os canais de transmissão da política monetária não funcionem com a mesma fluidez que costumam funcionar em outros países aqui no Brasil e que eventualmente você precisa dar doses maiores do remédio para conseguir o mesmo efeito."

Ao elevar a taxa Selic a 14,25% ao ano em março, o BC reafirmou a relevância da manutenção de canais de política monetária desobstruídos e sem elementos mitigadores para sua ação.

"Para o cumprimento de seu mandato e convergência da inflação à meta com menores custos, a política monetária deve ser capaz de atuar sem impedimentos em todos os canais", disse o BC na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Analistas têm questionado ações adotadas pelo governo que podem estimular a economia, dificultando o trabalho do BC de arrefecer a atividade em busca de domar a inflação. Entre as ações estão uma liberação de saques do FGTS e o lançamento de um programa de estímulo ao crédito consignado para trabalhadores do setor privado.

Na segunda-feira, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou que o crédito incentivado existente no Brasil, que viabiliza empréstimos mais baratos a parte das empresas, faz com que a política monetária não tenha efeito equânime sobre todos os agentes, o que força o BC a colocar os juros em nível mais alto para que todos estejam no nível restritivo.

(Por Bernardo Caram e Fernando Cardoso)