Com Trump, OMC se prepara para planejar futuro

CONTINUANDO A LIDAR COM A SITUAÇÃO

Por enquanto, não há nenhum sinal óbvio de agitação na sede da OMC, cujas instalações modernas contrastam com as instituições da ONU mais degradadas nas proximidades.

Carros Mercedes pretos com placas diplomáticas ficam do lado de fora e delegados vestidos com trajes especiais se reúnem em pequenos grupos no átrio iluminado pelo sol. Os espaçosos escritórios antes ocupados pelos juízes do Órgão de Apelação foram tomados por outros funcionários.

As autoridades do governo Trump veem a OMC como um órgão que permitiu que a China obtivesse uma vantagem injusta de exportação por meio de subsídios maciços sem fazer com que o país se abrisse para empresas estrangeiras -- uma crítica que a OMC rejeita.

Um funcionário da OMC disse que as pessoas estão "nervosas" com o futuro da organização, mas não temiam por seus empregos. Perguntada sobre possíveis cortes, Okonjo-Iweala disse: "Estamos fazendo nossos planos sobre como continuar a lidar com a situação. Não sou do tipo que deixa meus funcionários descobrirem pelo jornal o que estou planejando".

De fato, os funcionários que prestam apoio ao primeiro nível do sistema de disputas da OMC -- que permanece funcional, mas não pode atuar em recursos -- viram sua carga de trabalho aumentar desde o retorno de Trump, com cinco disputas apresentadas desde janeiro.