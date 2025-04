Comissão do Senado aprova reciprocidade a medidas comerciais contra o Brasil

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), defendeu que a proposta é um "excelente texto". Randolfe disse que vai buscar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pedir tramitação em regime de urgência do texto na Casa e que vá ao plenário para apreciação dos deputados já na quarta-feira.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, elogiou a aprovação da proposta.

"Ter um arcabouço jurídico-legal é positivo", disse em entrevista a jornalistas ao participar de feira do setor de defesa no Rio de Janeiro. "A iniciativa do Senado procura preservar o interesse do Brasil".

