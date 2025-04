Comissão do Senado pede informações a Galípolo sobre compra do Master pelo BRB

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira um requerimento de informações para que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, preste informações sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

O pedido de informações foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) como um item que não estava na pauta prevista para a reunião e aprovado de forma simbólica.

(Reportagem de Ricardo Brito)