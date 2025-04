Corte de energia renovável também é risco a ser assumido pelo governo, diz diretor da Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - Os cortes de geração renovável impostos na operação do sistema elétrico são um risco a ser assumido não só pelos empreendedores, mas também pelo governo, que incentivou fortemente nos últimos anos a expansão do setor de renováveis, apontou nesta terça-feira o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa.

"O curtailment (corte de geração) é um risco, nós estamos falando aqui de um mercado liberalizado e isso tem que se traduzir em preço... Esse risco, ele é único e exclusivamente dos agentes setoriais? Não. O governo, no seu conceito amplo, deve e irá trabalhar para minimizar os seus aspectos", disse Feitosa, durante evento em São Paulo.

A fala do diretor-geral da Aneel ocorre em meio a um agravamento do problema dos cortes de geração no Brasil, que aumentaram significativamente no ano passado e levam a um desperdício de oferta eólica e solar, além de prejuízo bilionário a empresas de geração.