Direcional entra na 1º prévia do Ibovespa para maio a agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 divulgou nesta terça-feira a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa que irá vigorar de maio a agosto, com a inclusão das ações da construtora Direcional, enquanto os papéis de empresa de tecnologia LWSA e do grupo de concessionárias Automob foram excluídos.

Com tais mudanças, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, passaria a ter 86 ativos de 83 empresas, contra 87 papéis de 84 companhias na carteira téorica em vigor.

Outras duas prévias ainda serão divulgadas antes da versão final do portfólio, que passa a valer em 5 de maio.