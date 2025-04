Dólar cai abaixo dos R$5,70 com mercado à espera das tarifas de Trump

Às 17h27, na B3, o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,32%, aos R$5,7155.

No início do dia o dólar chegou a oscilar em alta no Brasil, mas no fim da manhã a moeda já migrava para o território negativo, com o real se alinhando a seus pares externos.

O enfraquecimento do dólar ante várias divisas estava em sintonia com a baixa firme dos rendimentos dos Treasuries, com investidores buscando a segurança dos títulos norte-americanos antes da quarta-feira -- dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, promete anunciar tarifas recíprocas para todos os países, e não apenas para um grupo menor de 10 a 15 países. Trump vem chamando a quarta de "Liberation Day" (Dia da Libertação).

A queda do dólar estava em sintonia com o avanço do Ibovespa e a baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), em um dia positivo para os ativos brasileiros.

“O Brasil segue se apropriando de um fluxo positivo do estrangeiro, que em virtude desta política, sobretudo dos EUA, do Trump, de impor tarifas, tem feito com que o investidor repense sua alocação, diminuindo exposição aos EUA, e realocando em outros países”, comentou no fim da tarde Rodrigo Moliterno head de renda variável da Veedha Investimentos.

Após marcar a cotação máxima de R$5,7342 (+0,48%) às 10h07, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,6735 (-0,59%) às 13h20.