Empresa de sísmica TGS vê "tremenda oportunidade" na Margem Equatorial brasileira

"Gostaríamos muito que a Petrobras conseguisse sua licença de perfuração", disse David Hajovsky, referindo-se aos esforços de anos da petroleira para avançar na exploração da Bacia da Foz do Rio Amazonas, no extremo norte da Margem Equatorial brasileira, em águas ultraprofundas do Amapá, em busca de uma nova descoberta.

"Vemos isso com base no risco que assumimos (com pesquisas sísmicas)... Acho que o Brasil poderia realmente capitalizar muito desse capital estrangeiro que está indo para outros lugares agora."

Outras petroleiras, como TotalEnergies e BP, já suspenderam planos de explorar a região, diante de dificuldades para avançar com licenças ambientais, e a indústria agora aguarda resultados definitivos das tentativas da Petrobras, para avaliar os próximos passos.

A Foz do Amazonas é considerada a área de maior potencial da Margem Equatorial brasileira, uma vasta região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, com grande potencial para novas descobertas, mas imensos desafios socioambientais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende o avanço da exploração, depois de mais de uma década que o Brasil não confirma uma grande descoberta de petróleo, mas alas do governo temem a abertura de novas fronteiras em regiões ambientalmente sensíveis, enquanto líderes mundiais alertam sobre a necessidade da transição energética.

Hajovsky, que lidera as estratégias e iniciativas globais multiclientes da TGS, ponderou que mesmo com ferramentas e dados avançados a que se tem acesso atualmente, a chance de sucesso em poços de exploração de fronteira pode ser ainda "de uma em quatro, uma em cinco... Então você precisa ser capaz de correr esse risco."