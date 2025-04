Fortescue busca governo para viabilizar planta de hidrogênio verde em Pecém

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Fortescue está trabalhando com o governo brasileiro em formas de viabilizar sua unidade de fabricação de hidrogênio verde em Pecém (CE) após uma importante autorização negada, disse um executivo da companhia australiana nesta terça-feira.

Com 1,2 gigawatt (GW) de capacidade de eletrólise e investimentos estimados em R$20 bilhões, a planta projetada pela Fortescue vem avançando nas fases de engenharia e análise de custos, mas teve acesso à rede elétrica negado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o que impede o abastecimento da planta com a energia renovável necessária para a produção do combustível.