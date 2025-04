Gastos com construção nos EUA sobem mais do que o esperado em fevereiro

Em fevereiro, os gastos com construção avançaram 2,9% na base anual. Os gastos com projetos de construção privada subiram 0,9%. O investimento em construção residencial aumentou 1,3%, com os gastos em novos projetos unifamiliares se recuperando em 1,0%.

As taxas hipotecárias têm diminuído em relação aos altos níveis registrados no início do ano. No entanto, as tarifas sobre produtos importados continuam sendo uma restrição para as construtoras.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma nova investigação comercial que poderia impor mais tarifas sobre madeira serrada importada, somando-se aos impostos existentes sobre a madeira serrada de fibra longa canadense, usada na construção, na produção de móveis e de papel.

Trump aumentou as tarifas sobre os produtos chineses para 20% e impôs taxas sobre o aço e o alumínio.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares permaneceram inalterados em fevereiro. O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, aumentou 0,4%.

(Por Lucia Mutikani)