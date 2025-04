Ibovespa fecha em alta e entra em abril acima de 131 mil pontos com apoio de Vale

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com variação positiva de 0,02%, em dia misto para os bancos, com BRADESCO PN perdendo 0,13%%, BANCO DO BRASIL ON subindo 0,5%, SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 0,07% e BTG PACTUAL UNIT avançando 1,28%.

- ASSAÍ ON avançou 5,57%, em dia sem viés único no setor, CARREFOUR BRASIL ON encerrou com acréscimo de 1,38%, após anunciar que um de seus principais acionistas, a empresa de gestão de ativos da família Diniz, Península, passou por uma reorganização societária, reduzindo a sua participação na rede de varejo para menos de 5%. GPA ON, por sua vez, caiu 1,94%, em meio a ajustes após disparar 13,6% na véspera, em meio à notícia de que o fundo de investimento Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, solicitou que o GPA convoque uma assembleia geral extraordinária para destituir o atual conselho de administração e eleger novos membros, incluindo executivos indicados pelo próprio empresário.

- TELEFÔNICA BRASIL ON subiu 4,96%, endossada por relatório de analistas do JPMorgan elevando o preço-alvo da ação de R$46 para R$52, enquanto reiteraram recomendação neutra. TIM BRASIL ON, que teve o preço-alvo elevado de R$21 para R$22 e a classificação "overweight" mantida, ganhou 0,52%.

- LOCALIZA ON avançou 4,5%, tendo no radar relatório de analistas do Itaú BBA elevando previsão para o lucro da empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas para 2025 e reiterando recomendação "outperform" para a ação, com preço-alvo de R$53.

- NATURA&CO ON recuou 7,91%, ainda refletindo receios de investidores com o plano de "turnaround" da empresa e seus próximos resultados após decepção com os números do último trimestre de 2024. A fabricante de cosméticos realiza assembleia com acionistas no próximo dia 25 para decidir sobre a sua incorporação pela Natura Cosméticos.

- MARFRIG ON avançou 3,54%, tendo como pano de fundo relatório do Goldman Sachs elevando previsões de Ebitda para o período de 2025-2026, citando volumes e margens melhores do que o esperado em todas as principais operações da companhia. BRF ON, que também teve estimativas melhoradas pelo GS e é controlada pela Marfrig, subiu 2,34%, em dia positivo para empresas de proteínas. MINERVA ON fechou com acréscimo de 3,01% e JBS ON ganhou 2,02%.