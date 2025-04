Índices da China sobem com dados sólidos de atividade industrial

As ações do setor de saúde saltaram 3% para liderar os ganhos, enquanto o setor de defesa subiu 1,9% depois que a China iniciou exercícios militares em torno de Taiwan.

A atividade industrial da China se expandiu em seu maior ritmo em quatro meses em março, impulsionada por uma demanda mais forte e pedidos de exportação robustos, mostrou uma pesquisa do setor privado.

Os dados se alinharam amplamente com os dados oficiais do PMI divulgados na segunda-feira, que mostraram que a atividade industrial cresceu em março pelo maior ritmo em um ano.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,38%.

Embora os dados do PMI tenham sugerido uma melhora na atividade do setor industrial, o aumento das incertezas com barreiras comerciais adicionais pode pesar sobre os dados nos próximos meses, disseram analistas do Goldman Sachs.

Todos os olhos estão voltados para o próximo anúncio de tarifas recíprocas dos Estados Unidos na quarta-feira, que o presidente Donald Trump disse que terá como alvo todos os países.