Indústria da zona do euro mostra sinais de recuperação em março, segundo PMI

LONDRES (Reuters) - O setor industrial da zona do euro mostrou os primeiros sinais de uma recuperação significativa no mês passado, com a produção aumentando pela primeira vez em dois anos, segundo uma pesquisa divulgada na terça-feira, mas o aumento pode ser prejudicado pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, saltou para 48,6 em março, um pouco abaixo da preliminar de 48,7 mas muito mais próximo da marca de 50 que separa crescimento de contração. O índice está abaixo dessa linha desde meados de 2022.

Uma medida da produção saltou de 48,9 para 50,5.