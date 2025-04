Inflação da zona do euro enfraquece e deve impulsionar apostas de corte nos juros

O BCE cortou as taxas de juros seis vezes desde junho do ano passado e os investidores estão cada vez mais convencidos de que haverá outro movimento desse tipo em 17 de abril, já que a economia continua estagnada, os preços da energia recuaram e o euro subiu. Enquanto isso, um aumento recente nos rendimentos de longo prazo desfez alguns dos esforços anteriores do BCE para reduzir os custos dos empréstimos.

Embora a iminente guerra comercial com os Estados Unidos represente uma ameaça fundamental para a economia da zona do euro, os sinais recentes do BCE sugerem que as preocupações com a inflação permanecem baixas.

As tarifas e as inevitáveis medidas retaliatórias desaceleram o crescimento e aumentam os preços, podendo criar um ambiente de estagnação com inflação alta, comumente chamado de estagflação.

Porém, Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, argumentou na semana passada que o impacto sobre o crescimento será tão prejudicial que essencialmente extinguirá a pressão extra dos preços, deixando apenas um impacto "de curta duração" sobre os preços.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que uma guerra comercial poderia subtrair meio ponto percentual do crescimento econômico do bloco, um grande golpe, já que a expansão geral do ano passado foi de apenas 0,9%.

Reforçando as apostas nos cortes de juros, o avanço dos preços dos serviços desacelerou para 3,4%, de 3,7%, como muitas autoridades do BCE haviam previsto.