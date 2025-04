Michael Klein pede convocação de assembleia para assumir conselho da Casas Bahia

SÃO PAULO (Reuters) - O investidor Michael Klein, da família fundadora da Casas Bahia, informou na noite desta terça-feira que formalizou seu pedido de convocação de assembleia de acionistas com a proposta de reassumir o cargo de presidente do conselho de administração da empresa, conforme informado por sua assessoria.

Em sua solicitação, além da destituição do atual presidente do conselho da companhia, Renato Carvalho do Nascimento, há o pedido de saída do conselheiro Rogério Paulo Calderón Peres, com a indicação de Luiz Carlos Nannini para a função. A proposta depende da aprovação dos acionistas do Grupo Casas Bahia.

No texto enviado ao grupo, Klein "argumenta que a empresa precisa de uma liderança com visão estratégica para adaptar o modelo tradicional às atuais demandas do mercado consumidor", afirmou a assessoria em comunicado.