Minério de ferro sobe em Dalian com aumento da demanda da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, com a demanda crescente pelo ingrediente de fabricação de aço na China superando as preocupações com uma guerra comercial decorrente das próximas tarifas dos EUA.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em alta de 1,86%, a 792 iuanes (US$108,98) a tonelada.