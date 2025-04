Península passa por reorganização e participação no Carrefour Brasil cai

O Carrefour Brasil anunciou nesta terça-feira que um de seus principais acionistas, a empresa de gestão de ativos da família Diniz Península, passou por uma reorganização societária e que por isso a participação da companhia na rede de varejo caiu para menos de 5%.

Segundo o Carrefour Brasil, o Península II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP) "deixou de estar sob gestão da Península Partners Gestão de Investimentos". Com isso, as participações da Península no Carrefour caíram de 7,3%, segundo informações do Carrefour Brasil, para 4,9%, o equivalente a cerca de 103,5 milhões de ações.

"O FIP, por sua vez, passou a deter 50.690.286 ações ordinárias de emissão da companhia, que representam cerca de 2,403% de seu capital social", afirmou o Carrefour Brasil.