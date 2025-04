PESQUISA-Perspectiva para o dólar está mais moderada, mas tarifas deterioram confiança

Dos 35 estrategistas que responderam sobre o posicionamento no final do mês em uma pesquisa da Reuters de 27 de março a 1º de abril, 17 disseram que não haverá muita mudança, nove apontaram um aumento nas posições vendidas líquidas, enquanto sete disseram que elas diminuiriam. Apenas dois disseram que haveria uma reversão para posições compradas líquidas.

As medianas de 69 estrategistas da pesquisa mais ampla previram que o euro, atualmente em torno de US$1,08, será negociado a US$ 1,07 em três meses e, em seguida, a US$1,08 em seis meses. Em seguida, foi previsto um aumento de cerca de 2%, chegando a US$ 1,10 em um ano.

O índice do dólar caiu cerca de 4% neste ano, depois de ganhar 7% em 2024, em parte devido a um aumento do euro impulsionado pelo otimismo de que os planos de gastos com infraestrutura e defesa da Alemanha revitalizarão a economia da zona do euro.

"Estamos muito presos em um modo de esperar para ver. Embora muitos tenham jogado a toalha em relação ao dólar, ainda acreditamos que não temos os verdadeiros ingredientes para que ele sofra uma queda muito significativa nos próximos seis a 12 meses", acrescentou Mackel.

Mas alguns expressaram preocupação com o fato de as políticas isolacionistas de Trump acelerarem a desdolarização no longo prazo, após anos sucessivos de desempenho superior do dólar.

Pouco menos de 40% dos estrategistas que responderam a uma pergunta adicional, 19 de 51, disseram estar preocupados com a erosão da reputação do dólar nos mercados, principalmente no longo prazo. Os 32 restantes disseram que não estão preocupados.