Petróleo cai com impacto de tarifas iminentes de Trump

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, com os investidores se preparando para tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar na quarta-feira, o que poderia intensificar uma guerra comercial global.

No entanto, as ameaças de Trump de impor tarifas secundárias sobre o petróleo russo e de atacar o Irã também alimentaram as preocupações com a oferta, limitando as perdas.