Se IA não matar sua empresa, a tornará mais forte, mostra estudo

FRANKFURT (Reuters) - Se uma empresa conseguir sobreviver à agitação causada pela adoção da inteligência artificial, a IA a ajudará a prosperar no longo prazo, segundo um estudo apresentado em uma conferência do Banco Central Europeu.

Seus autores, que usaram dados do U.S. Census Bureau e pesquisas que abrangem o período entre 2017 e 2021, descobriram que os primeiros a adotar a IA no setor de manufatura viram sua produtividade cair à medida que substituíam trabalhadores humanos por robôs.

Suas descobertas vão contra a narrativa predominante que sugere que a IA torna o trabalho mais produtivo e "aumenta" os empregos em muitos casos, em vez de eliminá-los.