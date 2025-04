SouthRock tem plano de recuperação judicial homologado pela Justiça

O DIP -- ou "debtor-in-possession" -- é um tipo de financiamento concedido a empresas em dificuldades financeiras.

A SouthRock entrou em recuperação judicial no final de 2023, após entrar com pedido para restruturar suas operações em outubro do mesmo ano.

A Zamp, também operadora de restaurantes multimarcas, fechou acordos para adquirir o direito sobre as operações brasileiras tanto da rede de cafeterias Starbucks quanto da rede de sanduíches Subway.

