Taxas dos DIs caem puxadas por Treasuries antes de tarifas dos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em baixa, acompanhando o recuo firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior, em meio à expectativa antes do anúncio de novas tarifas de importação pelo governo dos Estados Unidos previsto para quarta-feira.

O recuo das taxas futuras esteve em sintonia com a queda do dólar, para abaixo dos R$5,70, e com o avanço firme do Ibovespa, em um dia de modo geral positivo para os ativos brasileiros.