União Europeia tem "plano sólido" para responder às tarifas dos EUA se necessário, diz chefe da UE

No entanto, ela disse que as tarifas dos EUA são impostos sobre seus consumidores que vão alimentar a inflação e fazer com que as fábricas norte-americanas paguem mais pelos componentes, custando empregos.

"Nosso objetivo é uma solução negociada. Mas é claro que, se for necessário, protegeremos nossos interesses, nosso pessoal e nossas empresas", disse von der Leyen em um discurso no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

"Não queremos necessariamente retaliar. Mas, se for necessário, temos um plano sólido para retaliar e vamos usá-lo."

Von der Leyen também disse que a UE deve diversificar seu comércio e remover as barreiras internas aos negócios transfronteiriços em seu mercado único.

Ela declarou que o Fundo Monetário Internacional estimou que as barreiras do mercado interno da Europa são equivalentes a uma tarifa de 45% para manufatura e 110% para serviços.

Ela disse aos parlamentares da UE que a Comissão apresentará propostas no próximo mês para remover algumas barreiras e evitar novas.