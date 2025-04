Vagas de emprego em aberto nos EUA diminuem em fevereiro em meio à crescente incerteza econômica

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram em fevereiro, uma vez que a crescente incerteza sobre a economia devido às tarifas sobre as importações reduziu a demanda por mão de obra.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 194.000, para 7,568 milhões no último dia de fevereiro, informou o Departamento do Trabalho em sua Jolts nesta terça-feira.

Os dados de janeiro foram revisados ligeiramente para cima, para 7,762 milhões de vagas, em vez das 7,74 milhões informadas anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam 7,61 milhões de vagas não preenchidas em fevereiro.