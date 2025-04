Dow Jones e S&P 500 recuam com aumento dos temores por tarifas dos EUA

Trump deve revelar "tarifas recíprocas", alinhando as tarifas dos EUA com as de outros países, em 2 de abril. Ele disse no domingo que as taxas incluirão todos os países, mas os detalhes específicos foram escassos.

O espectro da ruptura econômica causada pelas tarifas tem enfraquecido Wall Street no primeiro trimestre. O S&P 500 fechou o trimestre com queda de 4,6%, marcando seu pior trimestre desde julho de 2022.

O The Washington Post informou que assessores da Casa Branca elaboraram uma proposta para impor tarifas de cerca de 20% sobre a maioria das importações para os EUA.

O anúncio formal está programado para as 17h (horário de Brasília) de quarta-feira, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, à Fox News na segunda-feira.

"Os investidores estão à margem porque é impossível obter qualquer tipo de leitura clara da direção da economia até que essas tarifas sejam finalizadas", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

O Dow Jones caía 0,38%, a 41.842,37 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,09%, a 5.606,89 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,20%, a 17.333,05 pontos.