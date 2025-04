Amazon faz oferta para compra do TikTok, diz autoridade do governo dos EUA

O futuro do aplicativo usado por quase metade dos norte-americanos está em suspenso desde que uma lei de 2024, aprovada com um esmagador apoio bipartidário, exigiu que a ByteDance se desfizesse do TikTok até 19 de janeiro, prazo posteriormente estendido para 5 de abril.

A Amazon também se envolveu no espaço da mídia social com seu próprio feed de fotos e vídeos curtos, semelhante ao TikTok, chamado Inspire, que estava disponível anteriormente em seu aplicativo móvel. No mês passado, reportagens diziam que a Amazon havia encerrado o Inspire.

(Reportagem de Akash Sriram, Deborah Sophia, Jaspreet Singh e Zaheer Kachwala em Bengaluru)