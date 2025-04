BC do Japão alerta sobre possível impacto no comércio global com novas tarifas dos EUA

Ueda disse que gostaria de compartilhar opiniões com seus colegas do G20 sobre como as tarifas mais altas dos EUA poderiam afetar a economia global em uma reunião dos líderes de finanças do grupo neste mês em Washington.

"O impacto da política tarifária dos EUA sobre a economia global é altamente incerto", disse Ueda ao Parlamento japonês. "Mas, dependendo do alcance e da escala das tarifas dos EUA, elas podem ter um grande impacto sobre a atividade comercial de cada país."

Ele acrescentou: "Outra grande questão é como as tarifas podem afetar o sentimento e os gastos das famílias e das empresas."

Embora seja provável que as tarifas mais altas acelerem a inflação dos EUA no curto prazo, o efeito de longo prazo é incerto, já que as taxas podem esfriar o crescimento dos EUA e conter o crescimento de seus preços, disse Ueda.

A Casa Branca afirmou que as tarifas recíprocas a serem anunciadas por Trump entrarão em vigor imediatamente, junto de uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis em 3 de abril.

As consequências das restrições comerciais dos EUA estão entre os principais temas que provavelmente serão discutidos pelas autoridades de finanças reunidas para as reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do G20 neste mês.