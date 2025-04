Brasil escolhe Dan Ioschpe como "climate champion" da COP30, dizem fontes

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuter) - O Brasil escolheu o executivo Dan Ioschpe para ser o "climate champion" da cúpula climática global deste ano COP30, que será realizada em Belém em novembro, disseram à Reuters nesta quarta-feira duas fontes com conhecimento da decisão.

A função do "climate champion" é trabalhar em nome do presidente da conferência da ONU, que este ano é o diplomata André Correa do Lago, para encorajar e negociar esforços voluntários da comunidade empresarial e outros para conter o aquecimento global. Em outros anos, ativistas, funcionários de governos e membros da comunidade de financiamento do desenvolvimento foram escolhidos como "climate champions".