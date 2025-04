Brasil habilita mais empresas a importar energia do Paraguai, mas operações seguem travadas

Além delas, o governo brasileiro já havia emitido uma série de outras autorizações para comercializadoras de energia como Matrix, Vitol Power, Bolt e Tradener, além de empresas ligadas a geradoras de energia como Engie e Enel e também a bancos, como BTG e Itaú.

A importação de energia firme do Paraguai para comercialização no mercado livre é uma modalidade nova que foi criada no ano passado, como parte dos planos do Brasil de estreitar laços com o Paraguai e promover maior integração energética regional.

A proposta também surgiu no bojo das negociações para uma revisão do "Anexo C", termo do acordo entre os países que envolve as bases financeiras de comercialização da energia da gerada pela usina binacional de Itaipu.

A ideia é que empresas brasileiras possam importar energia paraguaia gerada por outras usinas que não sejam Itaipu, já que a produção da usina está vinculada, até 2027, exclusivamente a contratos no mercado cativo, atendido pelas distribuidoras.

A energia importada deverá ser fornecida de forma contínua e ininterrupta e constituirá lastro para o sistema brasileiro, isto é, deverá ser considerada para fins de planejamento e programação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O limite para as importações, segundo definido pelo governo, é de 120 megawatts (MW) médios em base mensal.

Apesar das autorizações emitidas, essas operações ainda não têm ocorrido, disseram fontes ligadas a comercializadoras habilitadas. Também não há registro das importações na programação do ONS.