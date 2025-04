Brasil tem aumento de 5,92% em suas reservas de petróleo provadas em 2024, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As reservas de petróleo provadas do Brasil cresceram 5,92% em 2024 ante o ano anterior, para 16,841 bilhões de barris, segundo boletim da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicado nesta quarta-feira, que considera declarações das empresas.

Também houve aumento de 4,36% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis (2P) e de 4,27% no somatório das provadas, prováveis e possíveis (3P), informou a ANP.

Foram declarados pelas empresas contratadas para exploração e produção no Brasil 24,071 bilhões de barris de reservas provadas + prováveis e 29,176 bilhões de barris de reservas provadas + prováveis + possíveis.