Campos Neto diz ter sido contra pedidos de governos Bolsonaro e Lula para união monetária entre Brasil e Argentina

Campos Neto relatou que não teria “a menor chance de embarcar nesse negócio”, explicando na ocasião que a ideia poderia gerar inflação, além de não haver convergência fiscal entre os países.

“E aí passou muito tempo, o outro ministro, Fernando Haddad, do outro governo falou 'preciso falar com você, porque estamos aqui com um negócio que vamos ver se a gente ajuda a Argentina, se tem alguma forma de fazer uma união monetária'”, afirmou.

Campos Neto disse que ao ouvir a solicitação se lembrou do pedido do governo anterior, argumentando que já tinha toda a resposta.

Após assumir o cargo em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou carta conjunta com o então presidente argentino Alberto Fernández na qual afirmavam que buscariam "avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum" a ser usada para fluxos financeiros e comerciais. O plano, no entanto, não saiu do papel.

(Por Bernardo Caram)