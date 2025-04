Canadá e México não estão sujeitos a novas taxas globais enquanto decreto sobre fentanil e fronteira seguirem em vigor

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, não está impondo sua nova tarifa global de 10% sobre os produtos do Canadá e do México, enquanto seu decreto anterior permanecer em vigor para tarifas de até 25% sobre muitos produtos dos dois países em conexão com questões de controle de fronteiras e tráfico de fentanil, de acordo com um documento da Casa Branca divulgado nesta quarta-feira.

"Para o Canadá e o México, os decretos existentes sobre fentanil/migração... permanecem em vigor e não são afetadas por esse decreto", disse o documento da Casa Branca.

"Isso significa que os produtos em conformidade com o USMCA (Acordo EUA-México-Canadá) continuarão a receber uma tarifa de 0%, os produtos não compatíveis com o USMCA receberão uma tarifa de 25% e a energia e o potássio não compatíveis com o USMCA receberão uma tarifa de 10%. Caso os decretos existentes sobre fentanil/migração... sejam encerrados, os produtos em conformidade com o USMCA continuarão a receber tratamento preferencial, enquanto os produtos que não estiverem em conformidade com o USMCA estarão sujeitos a uma tarifa recíproca de 12%."