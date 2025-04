Criação de vagas no setor privado dos EUA acelera em março

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos acelerou em março, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira.

Foram abertos 155.000 empregos no setor privado no mês passado, depois de 84.000 em fevereiro em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 115.000 vagas, depois de 77.000 relatadas anteriormente em fevereiro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego mais abrangente referente a março do Departamento do Trabalho. Não há correlação entre o relatório de emprego da ADP e do governo.