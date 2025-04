Dólar sobe ante real com busca por proteção antes de anúncio de tarifas nos EUA

Às 17h11, na B3, o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,44%, aos R$5,7370.

No início da sessão o dólar chegou a oscilar em baixa no Brasil, dando continuidade ao movimento dos últimos dias e acompanhando a queda firme da moeda norte-americana ante divisas fortes como o euro e o iene.

Ainda pela manhã, no entanto, o dólar migrou para o território positivo no Brasil, com investidores buscando a proteção da moeda norte-americana em relação ao real. O movimento esteve em sintonia com a alta do dólar ante outras divisas pares do real, como o rand sul-africano, o peso chileno e o peso mexicano.

“O dólar deu uma virada no Brasil acompanhando as ‘divisas commodities’. O peso mexicano e o rand sul-africano estão apanhando, e o real acaba acompanhando”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Entre as divisas que mais perdiam valor ante o dólar estavam aquelas que são bastante dependentes de commodities -- cujos preços podem ser afetados pela guerra tarifária e seus impactos sobre a atividade global. No grupo de perdas também estavam divisas de países com forte relação comercial com os EUA, como o peso mexicano e o dólar canadense.

No Brasil, após marcar a cotação mínima de R$5,6610 (-0,39%) às 10h19, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,7155 (+0,57%) às 11h36.